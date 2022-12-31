أحداث مهمة ينتظرها العالم في 2023

ينتظر العالم حسم عدد من الأمور المهمة في عام 2023، بينما شهد العالم أحداثًا دراماتيكية في عام 2022 المنصرم.

الحرب الأوكرانية

وتأتي الحرب الأوكرانية، في مقدمة الأحداث التي أشعلت عام 2022، ومن المنتظر حسمها في العام المقبل لصالح أيٍّ من طرفي الصراع سواء روسيا أو أوكرانيا.

وقالت صحيفة فايننشال تايمز، في تقريرها اليوم السبت، إنه من غير المحتمل أن تتحقق شروط وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى استبعاد حدوث تسوية سلمية رسمية في عام 2023، كما أن تجميد الحرب الدائرة لن يرضي روسيا ولا أوكرانيا.

وأضافت الصحيفة البريطانية: الكرملين بقيادة فلاديمير بوتين لن يتراجع عن المناطق الأربع التي سيطر عليها خلال العام الجاري، كما لا يمكن للرئيس فولوديمير زيلينسكي قبول وقف إطلاق النار الذي يعني التنازل عن الأراضي التي خسرتها كييف منذ الغزو الروسي في فبراير الماضي.

الانتخابات الأمريكية

سيكون الرئيس الأمريكي جو بايدن في عامه الـ81 بحلول انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، ومع ذلك لا يمكن استبعاد إمكانية ترشحه للانتخابات مجددًا بعد عام وافر من التشريعات وأداء ديمقراطي أفضل من المتوقع في الانتخابات النصفية، ربما لا يزال بايدن فرصة للديمقراطيين للتمسك بالبيت الأبيض.

يأتي ذلك في الوقت الذي ينتظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لائحة اتهام قد تقضي على مستقبله السياسي، وتشير الأدلة المتاحة إلى أنه من المنتظر الإعلان عن لائحة اتهام تستهدف الرئيس السابق في أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي.

التجديد لأردوغان

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للبقاء في السلطة، وأشارت صحيفة فايننشال تايمز إلى أن تمديد حكمه بعقد ثالث سيكون له عواقب وخيمة على اقتصاد تركيا المضطرب بالفعل، بسبب مؤشرات اقتصادية تدل على الركود وتدهور مستويات المعيشة.

احتجاجات إيران

اندلعت الاحتجاجات ضد القيادة في إيران بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر، بعد احتجاز شرطة الأخلاق لها بسبب ملابس غير لائقة.

ووقع بعض أعنف الاضطرابات في الأشهر الأخيرة في مناطق أقليات عرقية ومجموعات دينية لديها مظالم طويلة الأمد مع الدولة، منها إقليم سستان وبلوخستان والمناطق الكردية.

وتعد الاحتجاجات التي دعا فيها محتجون من جميع أطياف المجتمع إلى سقوط القيادة الدينية الحاكمة، أحد أجرأ التحديات التي تواجهها إيران منذ ثورة 1979، وسط توقعات باقتراب انهيار النظام.

إنقاذ تويتر

كانت صفقة شراء إيلون ماسك لتويتر البالغة 44 مليار دولار فوضوية، فيما كانت الصفقة الأكثر إثارة للجدل في عام 2022، بعد سلسلة من الإقالات التي شهدتها المنصة.

وتتوقع فايننشال تايمز، أن تزداد خسائر تويتر العام المقبل، لذلك سيتم تعيين رئيس تنفيذي بديل لماسك، لكن سيظل المعلنون حذرين من الإعلان بالمنصة الشهيرة، وسيتطلب الأمر لـ 100 مليون دولار جديدة لتغطية مدفوعات فوائد الديون.

وسيضع تركيز إيلون ماسك على حرية التعبير، في مسار تصادمي مع قانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي. ومن غير المحتمل فرض حظر على المنصة ولكن الغرامات الباهظة قد تلوح في الأفق.

تنصيب تشارلز

لم يكن 2022 عامًا سعيدًا للعائلة المالكة في بريطانيا، فقد عانت أحداثًا مزلزلة بدءًا بالمشاكل القانونية وصولًا إلى رحيل الملكة.

ولا يتوقع أن يكون عام 2023 أكثر هدوءًا، فالأجندة الملكية على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة مكتظة بالفعل، وتأمل العائلة أن تحقق بعض الاستقرار الذي هي في أمس الحاجة إليه.

ومن بين الأشياء الأخرى التي سيشهدها العام المقبل أيضًا، أول جولة خارجية للملك تشارلز الثالث – وهي أول جولة يقوم بها ملك بريطاني منذ عام 2015. بالإضافة إلى ذلك حفل التتويج، والذي يتوقع أن يستغله الملك في تعزيز مكانته ومكانة بقية أفراد العائلة المالكة.