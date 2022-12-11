كأس العالم يثير جدلًا بين الموظفين والمديرين

تجذب مباريات كأس العالم الاهتمام الدولي والعالمي، مما طرح تساؤلًا بشأن حجم الإنتاجية بالعمل حول العالم بسبب تداخل مواعيد بث المباريات مع توقيت العمل.

شعبية المونديال

وأشارت إحصائية إلى أن كأس العالم تسبب في تباطؤ أحجام التداول في بورصة وول ستريت، بينما يواجه المديرون في جميع أنحاء العالم معضلة ترك موظفيهم يشاهدون كأس العالم أثناء العمل أم لا.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أن بطولة كأس العالم لا تزال تحظى بنفس القدر من الشعبية الكبيرة حول العالم، وهو ما تظهره الأرقام الأولية لمستوى متابعة المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 التي جمعت بين المنتخبين القطري والإكوادوري. وأوضحت الفيفا أن الأرقام كشفت عن زيادة في عدد المشاهدين مقارنة بالمباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

ساعات البث

وأوضحت الإحصائية، وفقًا لتحليل أجرته شركة البرمجيات InvGate، أن كأس العالم جذب 5 مليارات مشاهد أي أكثر من نصف سكان العالم، والعديد من المباريات التي يتم لعبها خلال ساعات العمل.

وأفادت بأن الحدث الذي يستمر 28 يومًا له بعض الآثار على عالم العمل، وأن ما يقرب من 40٪ من ساعات العمل في كأس العالم تتداخل مع العمل في بريطانيا، فيما يتعارض نصف توقيت البث تقريبًا مع ساعات العمل في الولايات المتحدة.

عدد المشاهدات

ويشارك المئات من مشجعي كرة القدم فرحتهم أو إحباطهم من قدرتهم على المشاهدة في العمل أو لا. وتمتلئ المنصات بقصص الموظفين الذين يحتفلون بشكل جماعي في غرف الاجتماعات.

وذكرت الفيفا أنه، على سبيل المثال، تابع المباراة الافتتاحية في الإكوادور 3.3 مليون شخص، ووصل في الذروة إلى 3.6 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 109% في نسبة المشاهدة للمباراة الأولى للبطولة في البلاد مقارنة بأعلى نسبة مشاهدة في آخر نسختين من كأس العالم، وفي البرازيل استقطبت المباراة حصة مشاهدين تبلغ 50% عبر شبكة تي.في غلوبو، وبلغ متوسط عدد مشاهدي المباراة 24.36 مليون، بينما بلغ متوسط عدد المشاهدين في كولومبيا 5.5 مليون شخص على شبكة “كاراكول تي.في” وهو أعلى معدل متابعة للمباراة الافتتاحية من أي من النسخ الست الأخيرة وبلغت نسبتها 62.7 %.

بيانات الموظفين

وفي سويسرا، تم إرسال بريد إلكتروني صارم لموظفي “كانتون بازل لاندشافت”، يمنعهم من مشاهدة بث مباريات كأس العالم بعد أن أصيبت شبكة واي فاي بعطل خلال المباراة الافتتاحية للبلاد ضد الكاميرون، مما أدى إلى تعطيل الخدمات الحكومية مؤقتًا.

وشهدت البرازيل والأرجنتين تعطيل للعمل، حيث أن شعبية كرة القدم قوية هناك بما يكفي لتحويل أيام المباريات إلى إجازات غير رسمية. وعلى الرغم من تلك الشواهد، إلا أن منصة مراقبة الإنتاجية ActivTrak كشفت بياناتها أن الموظفين يواصلون إنجاز العمل بمستويات شبه مساوية لما قبل كأس العالم.

الأعلى مشاهدة

وأظهرت بيانات أكثر من 4500 موظف أمريكي يوم المباراة بين الولايات المتحدة وويلز، أنهم كانوا يمارسون عملهم بصورة طبيعية، وفقًا لمنصة ActivTrak.

وقالت الفيفا: في أوروبا كانت نسبة المشاهدة أعلى من المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، ففي المملكة المتحدة على سبيل المثال، استقطبت تغطية قناة بي.بي.سي 1 للمباراة متوسط مشاهدين بلغ 6.25 مليون شخص، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 57.5% مقارنة بالمباراة الافتتاحية للنسخة الماضية من البطولة، وحصة مشاهدين تبلغ 47.1 %.

وفي إيطاليا، استقطبت المباراة الافتتاحية أعلى مستوى متابعة عبر التلفزيون في ذلك اليوم، بمتوسط بلغ 4.66 مليون مشاهد، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بنسخة 2018 عندما تابع 3.59 مليون شخص المباراة الافتتاحية، أما في إسبانيا، فقد كانت نسبة المشاهدين 13% أعلى مما كان عليه الأمر قبل أربع سنوات.