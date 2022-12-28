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المسألة غير مطروحة

ميركل تستبعد وساطتها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

2022-12-28 الساعة 9:26
ميركل تستبعد وساطتها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية
المواطن - فريق التحرير

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استبعدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل مشاركتها في تسوية النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

المفاوضات

وقالت ميركل في تصريح لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية: إن هذه المسألة غير مطروحة.

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وأضافت أن النزاع سينتهي بالمفاوضات يوما ما. الحروب تنتهي وراء طاولة المفاوضات”.

دفاع ميركل

ودافعت ميركل عن سياساتها تجاه روسيا وأوكرانيا، قائلةً: إن الحديث كان يدور عن محاولة منع وقوع حرب مثل هذه. وعدم نجاح ذلك لا يعني أن تلك المحاولة كانت خاطئة.

وأعربت ميركل عن قناعتها بأن الانضمام المحتمل لجورجيا وأوكرانيا، الذي نوقش خلال قمة الناتو في عام 2008، كان سيعتبر خطأً.

اتفاقيات مينسك

وجددت ميركل التأكيد على موقفها بشأن اتفاقيات مينسك بشأن التسوية في أوكرانيا. وقالت إنها كانت محالة لتوفير الوقت لأوكرانيا. واستخدمت أوكرانيا تلك الفترة لتصبح أقوى، وهذا واضح اليوم.

واعتبرت ميركل أن رد فعل الغرب على انضمام القرم إلى روسيا في عام 2014 لم يكن قويًا وسريعًا إلى حد كاف.

وكانت ميركل قد صرحت في وقت سابق في حديث لصحيفة “تسايت” الألمانية بأن اتفاقيات مينسك كانت محاولة لتوفير الوقت لأوكرانيا في عام 2014، وشككت في إمكانيات الناتو تقديم نفس القدر من المساعدة لأوكرانيا آنذاك.

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