شيب الشعر ليس له علاج إلا الصبغة

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قال استشاري الجلدية فهد السديري، اليوم الاثنين، إن شيب الشعر ليس له علاج إلا باستخدام الصبغة.
بروفيسور فهد السديري: شيب الشعر ليس له حل إلا الصبغ@F_AlSudairy@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/lxQGaGtW22قد يهمّك أيضاً
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) January 2, 2023
وأوضح السديري في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية” أن هناك نسبة قليلة ناتجة عن نقص المعادن وبعض العناصر ويمكن تعويضها لحل المشكلة قبل انتشارها، نافيًا أن تكون هناك حلول طويلة الأجل لعلاج شيب الشعر.
الشيب يُعتبر تحول لون الشعر إلى اللون الرمادي أو اللون الأبيض حالة طبيعية تحدث عند التقدم في العمر؛ ويُعزى هذا السبب إلى الخلايا الموجودة في بصيلات الشعر، والتي تكون وظيفتها صبغ الشعر بلونه الحقيقي عن طريق صبغة الميلانين (بالإنجليزية: melanin).
وعند التقدم في العمر تبدأ أعداد هذه الخلايا بالتقلص؛ نتيجة موت أعداد كبيرة منها، وبالتالي يقل إفراز صبغة الميلانين تدريجيًا مما يؤدي إلى ظهور الشعر بلون أبيض أو رمادي.
ويمكن أن يبدأ ظهور الشيب في عمر مبكر، فقد يظهر في سن العشرين عند بعض الأشخاص، بينما يصل آخرون إلى سن الأربعين حتى يبدأ الشيب لديهم بالظهور؛ فهذا يعتمد على الجينات الوراثية لدى الشخص.