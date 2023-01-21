مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب

خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، إلى شوارع مدينة تل أبيب ومدن أخرى في البلاد؛ احتجاجًا على الإصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس النظام الديمقراطي.

وبحسب سكاي نيوز، فإن هذه التظاهرات آخذة في التوسع، حيث شملت أيضًا مدنًا مثل حيفا وبئر السبع وهرتسيليا القريبة من تل أبيب.

عدد المحتجين المشاركين

ويُقدر عدد المحتجين بنحو 100 ألف شخص يشاركون في التظاهرة المركزية في تل أبيب، وشارك أيضًا رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد.

ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في هذه التظاهرات، حيث لم يشارك في التظاهرتين السابقتين في تل أبيب، خلال الأسبوعين الماضيين، وبرر ذلك بأنه تجنب إضفاء صبغة سياسية على هذه التظاهرات.

تقويض الديمقراطية

وفي السياق نفسه، شارك وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في التظاهرة وألقى فيها كلمة عبر مكبر صوت، مؤكدًا استمرار الكفاح من أجل منع تدمير الديمقراطية.

ويرى معارضو نتنياهو أن هذه الإصلاحات تقوض الديمقراطية وتسعى إلى الانفراد بالسلطة.

وتأتي هذه التظاهرات بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشطب تعيين آرييه درعي وزيرًا للداخلية في حكومة نتنياهو، مما أدخل الأخيرة في أزمة سياسية.

انقسام شارع إسرائيلي

وزاد هذا القرار من نسبة الانقسام في الشارع الإسرائيلي، حيث يقول المؤيدون للمحكمة العليا إن الأخيرة قامت بالأمر الصحيح، على اعتبار أن درعي أدين مرتين بقضايا فساد.