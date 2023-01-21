أسواق الفقع بالشمالية تشهد إقبالًا مبكرًا مع بوادر الربيع داني ألفيش يواجه السجن 12 عامًا بسبب قضية غير أخلاقية مظاهرات حاشدة ضد نتنياهو في تل أبيب منافسة من نوع خاص بين نور الغندور وميلا الزهراني في حفل Joy Awards حضور مميز وأجواء فوق الخيال قبل حفل JoyAwards جراح يستخرج مسامير ورصاصات وكيابل كهربائية من أجساد المرضى أول قرار من الاتحاد ردًا على تصريحات صالح الصقري ترتيب دوري روشن بعد مباراة الوحدة والطائي وزير البيئة يتفقد المحطة المستقلة للمياه المعالجة بالطائف مسؤول بالعدل: التنبؤ بالأحكام القضائية سيكون عبر آلة دقتها تفوق 94 %
خرج آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، إلى شوارع مدينة تل أبيب ومدن أخرى في البلاد؛ احتجاجًا على الإصلاحات التي ينوي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدخالها على القضاء، ويقولون إنها تمس النظام الديمقراطي.
وبحسب سكاي نيوز، فإن هذه التظاهرات آخذة في التوسع، حيث شملت أيضًا مدنًا مثل حيفا وبئر السبع وهرتسيليا القريبة من تل أبيب.
ويُقدر عدد المحتجين بنحو 100 ألف شخص يشاركون في التظاهرة المركزية في تل أبيب، وشارك أيضًا رئيس الوزراء السابق، وزعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد.
ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.
وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها في هذه التظاهرات، حيث لم يشارك في التظاهرتين السابقتين في تل أبيب، خلال الأسبوعين الماضيين، وبرر ذلك بأنه تجنب إضفاء صبغة سياسية على هذه التظاهرات.
وفي السياق نفسه، شارك وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في التظاهرة وألقى فيها كلمة عبر مكبر صوت، مؤكدًا استمرار الكفاح من أجل منع تدمير الديمقراطية.
ويرى معارضو نتنياهو أن هذه الإصلاحات تقوض الديمقراطية وتسعى إلى الانفراد بالسلطة.
وتأتي هذه التظاهرات بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل بشطب تعيين آرييه درعي وزيرًا للداخلية في حكومة نتنياهو، مما أدخل الأخيرة في أزمة سياسية.
وزاد هذا القرار من نسبة الانقسام في الشارع الإسرائيلي، حيث يقول المؤيدون للمحكمة العليا إن الأخيرة قامت بالأمر الصحيح، على اعتبار أن درعي أدين مرتين بقضايا فساد.