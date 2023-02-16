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يدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا

قديروف: سأهدي زيلينسكي مسدس هتلر ليقتل نفسه

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ صباحاً
قديروف: سأهدي زيلينسكي مسدس هتلر ليقتل نفسه
المواطن - فريق التحرير

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ظهر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف في مقابلة تلفزيونية، داعيًا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي على ما يبدو إلى الانتحار، بمسدس زعم أنه شبيه للغاية بالمسدس الذي أطلق به الزعيم الألماني النازي أدولف هتلر النار على نفسه.

رسالة موجهة

وبدا حليف الكرملين اللصيق، الذي يقاتل إلى جانب القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية، يفاخر بامتلاكه قطعة السلاح المهمة التي تعود لهتلر.

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وقال موجهًا حديثه عبر الشاشة إلى زيلينسكي: أنا أحتفظ بمسدس من نفس نوع المسدس الذي أطلق منه هتلر النار على نفسه، سأرسله لك حتى تطلق به النار على نفسك. إلا أن هذا المشهد أثار سخرية العديد من معارضي الزعيم الشيشاني المثير للجدل والمتعاطفين مع كييف.

إذ راح البعض ينتقد عجز قديروف عن انتشال المسدس كما يجب.

سخرية مواقع التواصل

وسخر آخرون من زعمه أنه شبيه بمسدس هتلر وأن أحد قادته أتوا به إليه، مؤكدين أن لا أحد يعرف حقًا أي سلاح أنهى حياة هتلر، فكل ما هو معروف هو أنه كان من نوع 7.65 ملم من طراز Walther PP أو Walther PPK، بحسب موقع ياهو.

يشار إلى أنه منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022، ساند الزعيم الشيشاني القوات الروسية، مرسلاً مقاتليه إلى الشرق الأوكراني. ويتهم قديروف وميليشياته “قاديروفتسي” بارتكاب انتهاكات عديدة في الشيشان.

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