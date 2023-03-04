رقم قياسي لـ بوروسيا دورتموند بالبوندسليغا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند انطلاقته المميزة في عام 2023، ضمن منافسات الدوري الألماني الممتاز.

فوز دورتموند ضد لايبزيج

ولعب دورتموند ضد لايبزيج بالأمس على ملعب “سيجنال إيدونا بارك”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم، وانتهت المباراة بفوز أسود الفيستيفال بهدفين مقابل هدف.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند رصيده إلى 49 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني، في انتظار نتيجة مباراة بايرن ميونيخ المقبلة، فيما تجمد رصيد لايبزيج عند 42 نقطة في المركز الرابع.

بوروسيا دورتموند يحقق رقمًا مميزًا

ولفتت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، إلى أن دورتموند نجح في تحقيق الفوز الثامن على التوالي في البوندسليغا، ليُعادل بذلك أفضل سلسلة انتصارات في تاريخه بالدوري الألماني، والتي حققها في موسم 2011- 2012.

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند بشكل مميز، حيث نجح في تحقيق الفوز العاشر على التوالي في جميع البطولات هذا العام، وسجل 25 هدفًا، واهتزت شباكه 8 مرات، وحافظ على نظافة شباكه 4 مرات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند لمواجهة تشيلسي، يوم الثلاثاء المقبلة، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز أسود الفيستيفال بهدف نظيف.