الولايات المتحدة: السعودية من أهم شركائنا في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المملكة العربية السعودية من أهم الشركاء في المنطقة، مشيرة إلى أن هناك مصالح أمنية واقتصادية مشتركة بين البلدين، حسبما ذكرت العربية.

أزمة السودان

وفي وقت سابق، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية، في بيان مشترك، ببدء محادثات تمهيدية انطلقت يوم السبت في جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف القتال المتواصل بين الطرفين منذ منتصف إبريل الماضي.

محادثات تمهيدية

وحثت كل من واشنطن والرياض، الطرفين إلى الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية: تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار، والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة، واستعادة الخدمات الأساسية، ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية.