تشيكي يهرب من السجن ليقع في ورطة داخل نفق مترو

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تمكنت شرطة التشيك من العثور على سجين هارب عالقاً في مكان اختباء غير مريح وهو نفق مترو.
ووفقًا لتقارير إعلامية، قالت الشرطة إن ركاب المترو في براغ سمعوا صيحات آتية من النفق بإحدى المحطات بوسط المدينة، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف حركة المرور للسماح لأجهزة الطوارئ بدخول النفق.
وعثر رجال الإطفاء والشرطة على الرجل عالقاً في عمود التهوية، حيث قاموا بتخليصه من ورطته.
غير أنهم لم يتعرفوا على الفور على الهارب، ولم يدرك رجال الشرطة أن الرجل كان قد هرب من مكان عمله بسجن مفتوح، يوم الجمعة الماضي، إلا بعد القيام بفحص روتيني للبيانات الشخصية.
وأعيد الرجل، البالغ من العمر 22 عاماً، إلى السجن.
واختتمت الشرطة أنه بالنظر إلى انتهاكه شروط السجن المفتوح، فإنه يواجه الآن اتهامات بعدم الامتثال لقرار سلطة عامة.