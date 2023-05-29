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عثر عليه عالقًا في عمود التهوية

تشيكي يهرب من السجن ليقع في ورطة داخل نفق مترو

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٦ مساءً
تشيكي يهرب من السجن ليقع في ورطة داخل نفق مترو
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت شرطة التشيك من العثور على سجين هارب عالقاً في مكان اختباء غير مريح وهو نفق مترو.

تفاصيل الاختباء

ووفقًا لتقارير إعلامية، قالت الشرطة إن ركاب المترو في براغ سمعوا صيحات آتية من النفق بإحدى المحطات بوسط المدينة، مشيرةً إلى أنه تم إيقاف حركة المرور للسماح لأجهزة الطوارئ بدخول النفق.

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وعثر رجال الإطفاء والشرطة على الرجل عالقاً في عمود التهوية، حيث قاموا بتخليصه من ورطته.

غير أنهم لم يتعرفوا على الفور على الهارب، ولم يدرك رجال الشرطة أن الرجل كان قد هرب من مكان عمله بسجن مفتوح، يوم الجمعة الماضي، إلا بعد القيام بفحص روتيني للبيانات الشخصية.

توجيه اتهامات

وأعيد الرجل، البالغ من العمر 22 عاماً، إلى السجن.

واختتمت الشرطة أنه بالنظر إلى انتهاكه شروط السجن المفتوح، فإنه يواجه الآن اتهامات بعدم الامتثال لقرار سلطة عامة.

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