طرح لوحات إلكترونية مميزة عبر أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، طرح مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني، عبر منصة أبشر، والتي تمكن الراغبين من شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا.
وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن المزاد سينطلق اليوم ويستمر حتى يوم غد الاثنين الموافق 29 مايو 2023م
وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة تتم من خلال ثلاث خطوات هي:
1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.
2 – اختيار المرور.
3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.