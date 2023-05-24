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دون أي مؤشرات على إحراز تقدم

فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٧ صباحاً
فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي
المواطن - فريق التحرير

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اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريون جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.

انقسام الحزبين

وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.

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واجتمعت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا. وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام مساء أمس الثلاثاء.

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كارثة اقتصادية

وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض.

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الخزانة طلبت من الوكالات الفيدرالية ما إذا كان بإمكانها تمديد سداد المدفوعات القادمة في وقت لاحق، ذلك في إطار مباحثات كبار المسؤولين في البيت الأبيض بشأن طرق جديدة لتجنب تعثر الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.

الديون الفيدرالية

ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإنه مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الديون الأمريكية، في أقل من أسبوعين، يبحث البيت الأبيض عن طرق لإعطاء مزيد من الوقت للرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، لإبرام صفقة لرفع سقف الديون الفيدرالية.

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