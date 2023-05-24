تأجيل إطلاق القمر الصناعي بدر 8 لسوء الأحوال الجوية البرق يضيء سماء محايل عسير فجر اليوم طرح لوحات إلكترونية مميزة اليوم عبر أبشر ارتفاع أسعار النفط بعد تصريحات وزير الطاقة فشل جولة محادثات سقف الدين الأمريكي حاملة صواريخ روسية تتجه للمحيط الهادئ ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة صندوق التنمية الوطني محور تمكين رؤية 2030 لمستقبل أخضر أمطار متفاوتة وبرد بعدة مناطق أبرزها الرياض محاكمة ترامب تبدأ في 2024 بالتزامن مع انتخابات الرئاسة
اختتم ممثلون للرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن والجمهوريون جولة جديدة من المحادثات الخاصة بسقف الدين، دون أي مؤشرات على إحراز تقدم لرفع سقف الدين الاتحادي البالغ 31.4 تريليون دولار.
وما زال الحزبان منقسمين بشدة حول كيفية التعامل مع العجز الاتحادي. فبينما يرى الديمقراطيون أن الأثرياء الأمريكيين والشركات يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، يقول الجمهوريون إنه يتعين خفض الإنفاق.
واجتمعت شالاندا يونغ، مديرة مكتب الإدارة والميزانية وستيف ريتشيتي المستشار الكبير بالبيت الأبيض مع قيادات جمهورية لمدة ساعتين تقريبا. وغادروا دون الإدلاء بتعليقات تذكر لوسائل الإعلام مساء أمس الثلاثاء.
وتحذر وزيرة الخزانة جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية لن يكون لديها ما يكفي من أموال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو/حزيران، مما قد يؤدي إلى تعثر في السداد سيضر بالاقتصاد الأمريكي ويفاقم تكلفة الاقتراض.
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الخزانة طلبت من الوكالات الفيدرالية ما إذا كان بإمكانها تمديد سداد المدفوعات القادمة في وقت لاحق، ذلك في إطار مباحثات كبار المسؤولين في البيت الأبيض بشأن طرق جديدة لتجنب تعثر الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها.
ووفق صحيفة “واشنطن بوست”، فإنه مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الديون الأمريكية، في أقل من أسبوعين، يبحث البيت الأبيض عن طرق لإعطاء مزيد من الوقت للرئيس بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي، لإبرام صفقة لرفع سقف الديون الفيدرالية.