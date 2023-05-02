قلق غربي من إدارة الصين للموانئ الأوروبية

حذر مسؤولون أوروبيون من أنه يتم النظر إلى ملكية بكين لشبكات الاتصالات والموانئ والشحن بقلق متزايد من قبل أجهزة الأمن الغربية في تقييمها للتهديد الذي تشكله الصين وروسيا على البنية التحتية الحيوية في أوروبا.

الموانئ الأوروبية

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير بعنوان “مسؤول في الناتو يحذّر من التهديد الأمني الذي تشكّله سيطرة الصين على الموانئ الأوروبية”، إنه في أعقاب التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز نورد ستريم في الخريف الماضي، أنشأ الناتو وحدة عسكرية خاصة للتحقيق في أمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.