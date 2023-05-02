Icon

ترقب داخل بورصات الخليج لقرار الفيدرالي الأمريكي Icon عراب التكنولوجيا جيفري هينتون يستقيل من غوغل بسبب مخاطر الـ AI Icon %68 من السعوديين مصابون بالسمنة Icon مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن Icon وظائف لدى شركة سابك السعودية بعدة تخصصات Icon سيدة تحرق زوجة ابنها الحامل في العراق Icon الشعلة يهبط لدوري الدرجة الثانية السعودي Icon القبض على مخالف لمحاولته تهريب الحشيش في نجران Icon سيدة تلد 3 توائم بعد عقم استمر 6 سنوات Icon أزمة تضرب صناعة هوليوود لأول مرة منذ 15 عامًا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تقارير
العالم
حصاد اليوم
استغلال البنية التحتية لأغراض التجسس

قلق غربي من إدارة الصين للموانئ الأوروبية

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٠ مساءً
قلق غربي من إدارة الصين للموانئ الأوروبية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذر مسؤولون أوروبيون من أنه يتم النظر إلى ملكية بكين لشبكات الاتصالات والموانئ والشحن بقلق متزايد من قبل أجهزة الأمن الغربية في تقييمها للتهديد الذي تشكله الصين وروسيا على البنية التحتية الحيوية في أوروبا.

الموانئ الأوروبية

وقالت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير بعنوان “مسؤول في الناتو يحذّر من التهديد الأمني الذي تشكّله سيطرة الصين على الموانئ الأوروبية”، إنه في أعقاب التخريب الذي تعرض له خط أنابيب الغاز نورد ستريم في الخريف الماضي، أنشأ الناتو وحدة عسكرية خاصة للتحقيق في أمن البنية التحتية الحيوية تحت سطح البحر.

قد يهمّك أيضاً
مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية

مشروع البحر الأحمر يطلق شركة أكون للمغامرات الرياضية

الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030

الدومينيكان تؤكد دعمها لملف استضافة المملكة إكسبو 2030

وأضافت الصحيفة “بينما كان التركيز على التهديد المباشر الذي تشكله روسيا للكابلات وخطوط الأنابيب تحت البحر، حدد التحالف بالإضافة إلى ذلك المخاطر التي تشكلها الملكية الصينية للبنية التحتية الرئيسية، لاسيما الاتصالات والموانئ”.

مصدر قلق

وقال مسؤول أوروبي لصحيفة التايمز “يمكن لروسيا أن تفجرها ولكن الصين تمتلكها، إنه ليس نفس عامل التهديد ولكنه مصدر قلق حقيقي”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية وتعميق التحالف بين موسكو وبكين في السنوات الأخيرة، حدّدت المخابرات الغربية السيطرة الصينية على البنية التحتية باعتبارها تهديدًا استراتيجيًا.

وتعتبر أن الحرب “كشفت عن الاعتماد الاقتصادي على الوقود الأحفوري الروسي. الآن، وسط التوتر المتزايد بين بكين وواشنطن والصراع بشأن تايوان، برز الاعتماد على الشركات الصينية”.

أغراض التجسس

واعتبر مصدر استخباراتي غربي أن التهديد هو سيطرة الصين على البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض التجسس، مثل شبكات الاتصالات، ولكن أيضًا لتقييد التجارة من خلال السيطرة على الشحن.

وأضاف “في لحظات الأزمة الجيوسياسية، يمكن للصين استخدام أصولها في الاتصالات أو الشحن لخنق البيانات أو التدفقات التجارية من أجل إضعاف أو تعريض استجابة الغرب الاستراتيجية للتحدي”.

الحظر الصيني

في السنوات الأخيرة، حظرت بعض الحكومات الأوروبية، بما في ذلك السويد وبريطانيا، القطع التي تصنعها شركة هواوي الصينية لشبكات اتصالات 5 جي لأسباب تتعلق بالأمن القومي، تقول الصحيفة وتضيف “جاء الحظر في أعقاب نقاش قوي داخل الناتو حول مخاطر السماح للشركة أو الشركات الصينية الأخرى بالاستيلاء على حصص مهيمنة أو بارزة في البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية”.

وقال المصدر الاستخباراتي الغربي”هناك مخاوف من أن يتمكن الصينيون من قراءة ما يتم تشغيله على شبكاتهم، ولكن أيضًا من قدرتهم على كبح تدفقات البيانات مرة أخرى في اللحظات الحرجة”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم