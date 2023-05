لقطات مذهلة وكنوز مخفية في قاع البحر الأحمر

كشفت لقطات ساحرة ما تزخر به مياه البحر الأحمر من كنوز طبيعية وإمكانات سياحية هائلة، غير مستغلة بخاصة فيما يخص سياحة الغوص في السعودية، لذلك تسعى القيادة السعودية لاستغلال تلك الإمكانات المذهلة عبر مشروع البحر الأحمر.

Exploring the underwater wonders of the Red Sea. https://t.co/X8Rg7zvcq4 pic.twitter.com/F3lQDUqobm

— CNN (@CNN) May 14, 2023