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ضمن مباريات الجولة الثامنة

فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي

الأحد ٨ أكتوبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
فوز ثمين لـ آرسنال ضد مان سيتي يصعد به لصدارة الدوري الإنجليزي
المواطن - فريق التحرير

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انتهت مباراة آرسنال ضد مان سيتي مساء اليوم، بفوز آرسنال بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

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آرسنال ضد مان سيتي

وفي الشوط الثاني، نجح فريق آرسنال في إحراز هدف الفوز عبر البرازيلي جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الـ 85.

وبعد المباراة، أصبح رصيد آرسنال 20 نقطة في المركز الثاني ومتقاسمًا صدارة الدوري الإنجليزي مع فريق توتنهام المتواجد في المركز الأول برصيد 20 نقطة.

أما رصيد مانشستر سيتي فتجمد عند 18 نقطة في المركز الثالث.

نتائج الجولة الثامنة 

وكانت مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، انطلقت بداية من أمس بفوز توتنهام على فريق لوتون تاون بهدف دون رد، وفاز إيفرتون على بورنموث بثلاثية دون رد، وفاز فولهام على شيفيلد يونايتد بثلاثية لهدف، وفاز مانشستر يونايتد على برينتفورد بثنائية لهدف، وتعادل كريستال بالاس مع نوتنغهام فورست بدون أهداف، وفاز تشيلسي على بيرنلي برباعية لهدف.

وفي مباريات اليوم، تعادل وست هام يونايتد مع نيوكاسل يونايتد بنتيجة 2/ 2، وتعادل وولفرهامبتون مع أستون فيلا بنتيجة 1/ 1، بينما تعادل برايتون مع ليفربول بنتيجة 2/ 2، وفاز آرسنال على مانشستر سيتي بهدف نظيف.

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