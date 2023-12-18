قران تاسع وبرد لاسع مع دخول الشبط 15 يناير

كشف أستاذ المناخ في جامعة القصيم سابقًا الدكتور عبدالله المسند، عن اشتداد البرد في موسم الشبط خلال شهر يناير المقبل.

البرد اللاسع

وأشار المسند إلى أن أهل البادية قديمًا كانوا يهتمون بمنازل القمر خاصة خلال الفترة من ديسمبر حتى مايو من كل عام مشيرًا إلى أن القمر يقترن مع الثريا كل 27 يومًا تقريبًا، مشيرًا إلى مقولة: “قران تاسع برد لاسع: كناية عن شدة البرد وهذا يوافق على وجه التقريب الشبط، يناير”.

وتابع المسند “أن من بين ما يقال قران سابع مجيع وشابع، في بداية الربيع، وهذا يوافق على وجه التقريب العقرب الأولى، في فبراير أما مقولة قران خامس ربيع طامس، فهي كناية عن ازدهار الربيع، وهذا يوافق على وجه التقريب العقرب الثالثة، في مارس تقريبًا”.

بداية الشبط

وفي وقت سابق قال المسند إن دخول الشبط يأتي بعد المربعانية وتعقبه العقارب، موضحًا أنه سمي شباط نسبة إلى شهر شباط السرياني الموافق لفبراير الميلادي.

وأشار المسند إلى أنه في الشبط عادة تكون درجة الحرارة منخفضة، ويتكوّن الصقيع والضباب صباحًا، تزامنًا مع بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى، يصاحبه نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة.