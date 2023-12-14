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معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات!

الخميس ١٤ ديسمبر ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣١ مساءً
معلومات مغلوطة عن الأدوية للترويج لبيع الخلطات!
المواطن - فريق التحرير

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لا زالت التحذيرات من الخلطات الشعبية مستمرة على الرغم من تأكيدات الأطباء والجهات المعنية بضرورة الاحتراس منها لأضرارها الكثيرة على الصحة.

وأكد عالم الأبحاث الطبية الدكتور فهد الخضيري، أن هناك من يتاجر بالصحة، وينشر الشائعات حول الأدوية، وذلك بهدف الترويج وبيع الخلطات للآخرين.

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تحذيرات غير صحيحة

وقال في مداخلة هاتفية إلى قناة العربية: إن هناك تحذيرات من جانب هؤلاء الأشخاص، بشأن شركات الأدوية، على أنها تقضي على العالم، وتقتل الناس، وهذا غير صحيح، كما أن هناك تنافسًا كبيرًا بين شركات الأدوية في عدة دول.

وأكد الدكتور فهد الخضيري أن البحث لدواء واحد قد يستغرق أحيانًا من 10 إلى 15 عامًا، كما أن الشركات تستثمر في هذه البحوث، التي تمر بـ 5 مراحل من الخلايا والتجارب.

مخاطر صحية

وكان الدكتور عبدالله الذيابي، استشاري باطنية وطبيب جهاز هضمي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض، حذر في وقت سابق من خطورة الخلطات العشبية.

وقال الذيابي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إن الخلطات الشعبية مرتبطة بالعديد من المخاطر، أبرزها:

– فشل الكبد.

– التلوث بمواد ضارة.

– التخزين السيئ يؤدي إلى تكاثر البكتريا والفطريات.

– قد تكون مغشوشة بأدوية.

كما حذرت جمعية ‏حماية المستهلك من المواد التجميلية المصنعة من الأعشاب والخلطات الشعبية مجهولة المصدر؛ لاحتوائها على الكورتيزون والزئبق اللذين يتسببان في مشاكل صحية عديدة، من أهمها السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى.

وبحسب خبراء، فإن وصفات الخلطات العشبية يكثر في غالبيتها مزجها بأدوية بجرعات غير محسوبة، وغالبًا ما تحتوي على الكورتيزون المادة التي تدفع بالجلد إلى الشيخوخة المبكرة، وهناك حالات كثيرة أثرت فيها هذه الخلطات بعضهم أصيب بالتهابات جلدية خطيرة نتيجة نقص المناعة التي تسببه هذه الخلطات ذات الأثر المؤقت الزائل مع ضرر كبير دائم.

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