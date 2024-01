ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best

تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 من الفيفا في حفل توزيع جوائز The Best الذي عُقد أمس الاثنين.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2019 و2022.

وتفوق ميسي في التصويت على كل من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷

Click here for more information. ➡️ https://t.co/niVRuFY4lP pic.twitter.com/krIyrtkexL

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024