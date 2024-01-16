Icon

ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best Icon ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم Icon عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار Icon مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot Icon مانشيني كشف المستور .. تحقيق منتظر مع 6 لاعبين بعد نهاية كأس أمم آسيا Icon الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا Icon سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف Icon رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر Icon بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم بعام 2023 Icon وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
نال الجائزة للمرة الثالثة في مسيرته

ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best
المواطن - محمد سمعه

مواضيع ذات علاقة

تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 من الفيفا في حفل توزيع جوائز The Best الذي عُقد أمس الاثنين.

وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2019 و2022.

قد يهمّك أيضاً
هل تُقام مباراة الهلال وسباهان على ملعب المملكة أرينا؟

هل تُقام مباراة الهلال وسباهان على ملعب المملكة أرينا؟

الهلال حائر بين لوكاس ديني وجيريرو

الهلال حائر بين لوكاس ديني وجيريرو

وتفوق ميسي في التصويت على كل من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000 مقابلة وظيفية لـ 700 خرّيج وخرّيجة
السعودية اليوم

أرقام برنامج طويق للتوظيف: أكثر من 4,000...

السعودية اليوم
اختفاء الثلوج في فصل الشتاء ضربة جديدة للمناخ
العالم

اختفاء الثلوج في فصل الشتاء ضربة جديدة...

العالم
طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة بين الدمام وحائل بداية من اليوم
السعودية اليوم

طيران ناس يدشن 4 رحلات أسبوعية مباشرة...

السعودية اليوم
واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب
تكنولوجيا

واتساب يعلن تطوير واجهة جديدة لإصدار الويب

تكنولوجيا
تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي
آخر الاخبار

تدريبات تكتيكية في مران المنتخب السعودي الصباحي

آخر الاخبار
فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على ممشى
غرائب

فتاة تتحول فرحتها لألم أثناء تصويرها على...

غرائب
طوارئ في أوروبا بسبب بيا
العالم

طوارئ في أوروبا بسبب بيا

العالم
الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في تصميم الملصقات على مستوى دول الخليج
المجتمع

الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في...

المجتمع