ميسي أفضل لاعب في 2023 في حفل The Best ساعة أبل تعطل مستشعر الأكسجين في الدم عقوبة التعامل في العقود خارج منصة إيجار مايكروسوفت تطور نسخة مدفوعة من Copilot مانشيني كشف المستور .. تحقيق منتظر مع 6 لاعبين بعد نهاية كأس أمم آسيا الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا سامسونج تصدر تحديثًا جديدًا لمعالجة الثغرات الأمنية بالهواتف رفع تقرير مفصل لـ لجنة الاحتراف بشأن المستبعدين من قائمة الأخضر بيب جوارديولا أفضل مدرب في العالم بعام 2023 وفد السعودية يستعرض في دافوس دور المملكة البارز في مواجهة التحديات العالمية
تُوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة أفضل لاعب في عام 2023 من الفيفا في حفل توزيع جوائز The Best الذي عُقد أمس الاثنين.
وفاز ميسي بالجائزة للمرة الثالثة في تاريخه، بعد عامي 2019 و2022.
وتفوق ميسي في التصويت على كل من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي والنرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.
Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷
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— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 15, 2024