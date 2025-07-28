أول ظهور للفنانة فيروز في مراسم تشييع زياد الرحباني ضبط مواطن لتخزينه حطبًا محليًا في الرياض فيصل بن فرحان يصل نيويورك للمشاركة في ترؤس الاجتماع الوزاري لمؤتمر حل الدولتين البان العربي.. شجرة تغنّى بها الشعراء منذ القِدم وتزهر في أحضان العُلا وظائف شاغرة في شركة سيف للخدمات الأمنية تحت رعاية الملك سلمان.. انطلاق المنتدى السعودي للإعلام ومعرض مستقبل الإعلام فبراير المقبل طرح مشروع تحديث دليل المهن والمنشآت البيطرية عبر منصة استطلاع وظائف شاغرة بـ روشن للتطوير العقاري المدني يحذر: عدم الالتزام باشتراطات التخزين مخالفة أسهم سامسونغ تقفز بعد صفقة رقائق ضخمة مع تسلا
شاركت الفنانة اللبنانية فيروز، يوم الإثنين، في مراسم تشييع نجلها الموسيقار زياد الرحباني، التي أقيمت في كنيسة رقاد السيدة في بلدة المحيدثة بكفيا شمال شرق بيروت.
وظهرت السيدة فيروز، التي نادرًا ما تطل أمام الكاميرات، إلى جانب ابنتها ريما الرحباني، خلال مراسم الوداع التي حضرها عدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين.
وكانت مراسم التشييع قد بدأت صباح الإثنين، بعد يومين من إعلان وفاة الرحباني، أحد أبرز الموسيقيين في العالم العربي، عن عمر ناهز 68 عاما.
وتقام مراسم العزاء في كنيسة رقاد السيدة، بين الساعة 11 صباحا والسادسة مساء، على أن يستأنف استقبال المعزين يوم الثلاثاء في التوقيت نفسه.