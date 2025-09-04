مخاطر تناول القهوة بعد الاستيقاظ مباشرة

يحذر الأطباء من خطورة تناول القهوة بعد الاستيقاظ على معدة فارغة، حيث توضح الدكتورة أناستاسيا شيرباك، أخصائية أمراض القلب، إلى أن القهوة أصبحت جزءًا من طقوس الصباح لدى ملايين الناس حول العالم، إلا أن شربها فور الاستيقاظ لا يعد خيارًا صحيًا.

وتؤكد شيرباك أن مستوى هرمون الكورتيزول، المعروف بهرمون النشاط، يكون في ذروته عند الاستيقاظ من النوم، ما يجعل تأثير الكافيين أقل فاعلية ويزيد في الوقت ذاته من احتمالية تهيج الغشاء المخاطي للمعدة.

لذلك، فإن الوقت الأمثل لتناول أول كوب من القهوة هو بعد ساعة ونصف إلى ساعتين من الاستيقاظ، عندما ينخفض مستوى الكورتيزول ويصبح تأثير الكافيين أكثر وضوحًا.

خطورة تناول القهوة على معدة فارغة

وأضافت الأخصائية أن شرب القهوة على معدة فارغة يحفز إفراز العصارة المعدية، ما قد يسبب حرقة وألمًا في الجزء العلوي من البطن، ويضاعف على المدى الطويل خطر الإصابة بالتهاب المعدة أو القرحة.

ولهذا، من الأفضل تناول القهوة مع وجبة الإفطار أو على الأقل مع وجبة خفيفة، ووفقا لما نقله موقع “روسيا اليوم” عن صحيفة gazeta، تصل الجرعة اليومية الآمنة من الكافيين للبالغين الأصحاء إلى 400 ملغ، مع مراعاة ألا تتجاوز الجرعة الواحدة 200 ملغ. أما بالنسبة للحوامل، فينصح بألا تزيد الكمية على 200 ملغ يوميًا، بينما تُحسب للأطفال وفقًا للوزن بمعدل يتراوح بين 2.5 و3 ملغ لكل كيلوغرام.

ويؤدي تجاوز هذه الكمية بانتظام إلى أعراض صحية سلبية تشمل الأرق والقلق وارتفاع ضغط الدم واضطرابات الهضم، إضافة إلى التأثير في صحة العظام والأسنان والشعر وزيادة خطر إدمان الكافيين.