Icon

الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ علي عبدالله الجابر الصباح Icon وظائف إدارية شاغرة في طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة Icon أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه Icon تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني Icon وزير الشؤون الإسلامية: الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة.. أهل العلم والفضل خيرَ خلفٍ لخيرِ سلف Icon ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 68234 شهيدًا و170373 مصابًا Icon الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة Icon أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء Icon مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
وُضع تحت حماية الشرطة داخل سجن لا سانتيه

أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه

الأربعاء ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٢١ مساءً
أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قضى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ليلته الأولى في السجن، وسط سخرية المساجين، حيث وُضع تحت حماية الشرطة داخل سجن “لا سانتيه”، شديد الحراسة في باريس، عقب تلك الليلة “المرعبة”، حين ظهر سجين آخر يُصوّر نفسه وهو يهدده.

وحُكِم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لقبول أموال من الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

قد يهمّك أيضاً
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

الحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات

الحكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات

أول ليلة لـ ساركوزي في السجن

وأظهر أحد الفيديوهات سجناء يصرخون بشتائم تجاه “نيكولا الصغير” (هكذا)، الذي لا يتجاوز طوله 170 سم.. يضحك الشخص الذي يصور الفيديو باستمرار على صيحات “نادِ ساركوزي!” و”أرنا رأسك!”. وبحسب التقارير يقال إن السجناء الآخرين كانوا يحاولون إبقاء ساركوزي مستيقظاً طوال الليل في زنزانته التي تطل نافذته مباشرة على ساحة السجن.

وتضيف التقارير أن ضباط الشرطة المتمركزين على مدار الساعة بجوار ساركوزي قد سمعوا الصيحات الليلية أيضاً.

وقال أحد كبار حراس السجن إن هناك غضباً واسع النطاق بين المساجين لوجوده هناك. وأوضح قائلًا: “نحن جميعًا ضباط محترفون للغاية، ولسنا بحاجة إلى دعم من الشرطة. السيد ساركوزي في زنزانته الخاصة، حيث يتمتع بأمان تام. ينام ويأكل ويستحم هناك، ولا يخرج إلا لساعة واحدة يوميا للمشي”.

لكن لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، صرّح بأنه قرر إرسال شرطيين إلى السجن لرعاية ساركوزي.

وقال يوم الأربعاء: “إنه قرار من وزير الداخلية. أنا مسؤول عن أمن كبار المسؤولين. إنه قرار يهدف إلى ضمان سلامته، بالإضافة إلى كل ما تنفذه إدارة السجن. يتمتع رئيس الجمهورية السابق بنظام حماية نظرًا لمكانته والتهديدات التي يواجهها”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
العالم

ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي

العالم