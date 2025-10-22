أول ليلة لـ ساركوزي في السجن.. سجناء يهددونه ويتنمرون عليه

قضى الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، ليلته الأولى في السجن، وسط سخرية المساجين، حيث وُضع تحت حماية الشرطة داخل سجن “لا سانتيه”، شديد الحراسة في باريس، عقب تلك الليلة “المرعبة”، حين ظهر سجين آخر يُصوّر نفسه وهو يهدده.

وحُكِم على ساركوزي بالسجن خمس سنوات بتهمة التآمر لقبول أموال من الزعيم الليبي الراحل، العقيد معمر القذافي لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

أول ليلة لـ ساركوزي في السجن

وأظهر أحد الفيديوهات سجناء يصرخون بشتائم تجاه “نيكولا الصغير” (هكذا)، الذي لا يتجاوز طوله 170 سم.. يضحك الشخص الذي يصور الفيديو باستمرار على صيحات “نادِ ساركوزي!” و”أرنا رأسك!”. وبحسب التقارير يقال إن السجناء الآخرين كانوا يحاولون إبقاء ساركوزي مستيقظاً طوال الليل في زنزانته التي تطل نافذته مباشرة على ساحة السجن.

وتضيف التقارير أن ضباط الشرطة المتمركزين على مدار الساعة بجوار ساركوزي قد سمعوا الصيحات الليلية أيضاً.

وقال أحد كبار حراس السجن إن هناك غضباً واسع النطاق بين المساجين لوجوده هناك. وأوضح قائلًا: “نحن جميعًا ضباط محترفون للغاية، ولسنا بحاجة إلى دعم من الشرطة. السيد ساركوزي في زنزانته الخاصة، حيث يتمتع بأمان تام. ينام ويأكل ويستحم هناك، ولا يخرج إلا لساعة واحدة يوميا للمشي”.

لكن لوران نونيز، وزير الداخلية الفرنسي، صرّح بأنه قرر إرسال شرطيين إلى السجن لرعاية ساركوزي.

وقال يوم الأربعاء: “إنه قرار من وزير الداخلية. أنا مسؤول عن أمن كبار المسؤولين. إنه قرار يهدف إلى ضمان سلامته، بالإضافة إلى كل ما تنفذه إدارة السجن. يتمتع رئيس الجمهورية السابق بنظام حماية نظرًا لمكانته والتهديدات التي يواجهها”.