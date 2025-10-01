مكافحة الفساد: التحقيق مع 387 متهمًا وإيقاف 134 بتهم الرشوة واستغلال النفوذ

الولايات المتحدة تدخل رسميًا في حالة شلل فيدرالي.. ماذا يعني ذلك؟ بدء تطبيق المرحلة الرابعة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية ريف يُسهم في تعزيز إنتاج السعودية من البن لأكثر من نصف مليون طن إحباط تهريب 32,000 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي تقييم تعلن منصة المرجع السعري للمركبات القبض على مقيمين لترويجهما 14 كيلو شبو في الرياض الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس الصين إطلاق منصة لإصدار تراخيص نُزل الضيافة المؤقتة بمكة والمدينة خلال موسم الحج السعودية تطلق مع الأمم المتحدة مبادرة عالمية لبناء القدرات في الفضاء السيبراني الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس نيجيريا
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر سبتمبر 2025، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد في مختلف القطاعات الحكومية.
وأسفرت الجهود الميدانية للهيئة عن تنفيذ 2662 جولة رقابية، والتحقيق مع 387 متهماً في عدد من القضايا، تم إيقاف 134شخصاً، أُطلق سراح بعضهم بالكفالة الضامنة.
وشملت التحقيقات موظفين من جهات حكومية متعددة، أبرزها: وزارة الداخلية، والحرس الوطني، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والعدل، والحج والعمرة، فيما جاءت أبرز التهم التي جرى التحقيق بشأنها: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.