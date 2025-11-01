سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (507) أُسر، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم.

