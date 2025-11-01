ارتفاع عدد ضحايا انزلاق التربة في كينيا إلى 51 قتيلاً ومفقودًا 10 مشروبات تساعد على إنقاص الوزن.. تناولها ليلاً مباراة جنونية.. الخليج والاتحاد يتعادلان 4-4 بدوري روشن السعودي سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق قاضٍ أمريكي يمنع تعليق المساعدات الغذائية في ظل إغلاق الحكومة حرس الحدود بجازان يحبط تهريب 11 ألف قرص محظور القبض على مواطن لترويجه 127 كيلو جرامًا من القات بعسير لفتة طيبة لم ينساها شيخ قبيلة الأحلاف لمفتي السعودية محمد آل الشيخ قبل 80 عامًا الداخلية تطلق ختمًا خاصًّا بدورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة خلال أسبوع.. ضبط 653 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون ترخيص
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، استفاد منها (507) أُسر، ضمن مشروع توزيع المساعدات السعودية للشعب السوري الشقيق.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة في أنحاء العالم.