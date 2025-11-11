Icon

أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر Icon قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا Icon رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء Icon وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن Icon مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن Icon بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96 Icon فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447 Icon تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا Icon ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث Icon الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

“سلمان للإغاثة” يوزّع 972 سلة غذائية و972 كرتون تمر في بيروت

الثلاثاء ١١ نوفمبر ٢٠٢٥ الساعة ٨:١٧ مساءً
“سلمان للإغاثة” يوزّع 972 سلة غذائية و972 كرتون تمر في بيروت
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (972) سلة غذائية و(972) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينة بيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.860) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

قد يهمّك أيضاً
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة

سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق

سلمان للإغاثة يوزّع (507) سلال غذائية في محافظة ريف دمشق

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
السعودية اليوم

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ72 لإغاثة الشعب...

السعودية اليوم