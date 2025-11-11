“سلمان للإغاثة” يوزّع 972 سلة غذائية و972 كرتون تمر في بيروت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس (972) سلة غذائية و(972) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في مدينة بيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها (4.860) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.