الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية

أطلقت الصين اليوم، الصاروخ الحامل من طراز (ليجيان-1) أو (كينيتيكا-1واي11) الذي يحمل على متنه 9 أقمار صناعية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الصاروخ الحامل انطلق في الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت بكين من منطقة دونغفنغ التجريبية للابتكار الفضائي التجاري، بالقرب من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وأُرسلت هذه الأقمار الاصطناعية إلى المدار المخطط لها بنجاح.