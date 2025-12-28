Icon

سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ١١:٤٥ صباحاً
سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته
المواطن - فريق التحرير

أكدت سلطنةُ عُمان دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على أراضيها، مشددةً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام التطورات ذات الصلة، داعيةً إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تمس وحدة الدول أو سيادتها المعترف بها دوليًا.

