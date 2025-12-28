سلطنةُ عُمان تؤكد دعمها لوحدة الصومال وسيادته

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
أكدت سلطنةُ عُمان دعمها الكامل لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة وسيادتها على أراضيها، مشددةً على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضحت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أنها تتابع باهتمام التطورات ذات الصلة، داعيةً إلى عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تمس وحدة الدول أو سيادتها المعترف بها دوليًا.