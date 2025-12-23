Icon

الثلاثاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٧:٥٥ مساءً
سلمان للإغاثة يوزّع 1012 سلة غذائية و1012 كرتون تمر في البقاع اللبنانية
المواطن - فريق التحرير

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.012) سلة غذائية و(1.012) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي البقاع الأوسط والبقاع الغربي بجمهورية لبنان، استفاد منها (5.060) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.

