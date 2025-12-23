سلمان للإغاثة يوزّع 1012 سلة غذائية و1012 كرتون تمر في البقاع اللبنانية

بدء تفعيل تحويلة مرورية على طريق الإمام مسلم بالرياض وظائف شاغرة لدى بنك الخليج الدولي وظائف إدارية شاغرة في هيئة الزكاة وظائف شاغرة بفروع طيران أديل وظائف شاغرة في شركة نت وركرس للخدمات وظائف شاغرة بـ فروع شركة SEVEN وظائف شاغرة بـ شركة شراء الطاقة وظائف شاغرة لدى الخطوط الجوية السعودية محظورات صحية خطيرة خلال المربعانية أستون فيلا يتغلَّب على مانشستر يونايتد
وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (1.012) سلة غذائية و(1.012) كرتون تمر للاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في منطقتي البقاع الأوسط والبقاع الغربي بجمهورية لبنان، استفاد منها (5.060) فردًا، ضمن مشروعي توزيع المساعدات الغذائية لدعم الأسر الأكثر حاجة، وتوزيع التمور في الجمهورية اللبنانية.
ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة الفئات المحتاجة والمتضررة أينما كانوا.