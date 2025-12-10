حرس الحدود يشارك في معرض اليوم السعودي والعالمي للتطوع 2025 بجازان الموارد البشرية في 2025.. مبادرات وقرارات تُحقق العدالة وتحفظ الحقوق وتُعزز بيئة سوق العمل ضبط مواطن رعى 12 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي رياح شديدة على منطقة حائل حتى العاشرة مساء ضبط مواطنين مخالفين لنظام البيئة في محمية الملك خالد استقرار أسعار النفط مع تراجع مخاوف الإمدادات المرور: سلامة الإطارات خط الدفاع الأول أثناء الأمطار طرح مزاد اللوحات المُميزة عبر أبشر اليوم وغدًا الصين تطلق 9 أقمار اصطناعية وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي بالتعاون مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (12) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، وطُبّقت الإجراءات النظامية بحقه.
وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن، حاثةً على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة، وستعامل جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلّغ.