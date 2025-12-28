Icon

أكدوا تعرضهم لانتهاكات داخل المصحة شملت سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية

مشاهد صادمة لهروب عشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان بمصر

الأحد ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٥ الساعة ٣:٢٧ مساءً
المواطن - فريق التحرير

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الصدمة في مصر بعد هروب عشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان.

وأثار المقطع، الذعر بين الأهالي في منطقة المريوطية جنوب الجيزة، بعدما وثّق هروباً جماعياً لعشرات النزلاء من مصحة لعلاج الإدمان، وسط حالة فوضى في الشوارع المحيطة.

هروب جماعي من مصحة لعلاج الإدمان

وأظهر الفيديو شباناً يحطمون الأبواب والنوافذ الحديدية للمصحة، قبل أن يفرّوا إلى الطرقات، ما تسبب بحالة هلع بين المارة وشهود العيان. وادعى عدد من الفارين تعرضهم لانتهاكات داخل المصحة، شملت سوء المعاملة وغياب الرعاية الطبية، مؤكدين وجود آثار ضرب واضحة على أجسادهم.

وقال بعضهم لوسائل إعلام محلية إن رحلة العلاج تحولت إلى “كابوس”، متهمين القائمين على المصحة بالتقصير المتعمد في تقديم الرعاية الصحية، واستخدام العنف بديلاً عن العلاج، ما أفقدهم الرغبة في الإقلاع عن التعاطي.

وبدأت الأجهزة الأمنية فحص الفيديو المتداول لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المصحة، والتحقق من وضعها القانوني وترخيصها من وزارة الصحة المصرية، في وقت أعادت فيه الحادثة تسليط الضوء على ملف المراكز غير المرخصة لعلاج الإدمان.

إغلاق 18 مركزاً غير مرخص

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت مؤخراً إغلاق 18 مركزاً غير مرخص في مناطق المريوطية، حدائق الأهرام، المقطم، والشروق، بعد ضبط أدوية مدرجة على جداول المخدرات وأخرى مجهولة المصدر كانت تُعطى للنزلاء لتهدئتهم قسرياً.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حسام عبدالغفار، إن تلك المراكز تخالف قوانين تنظيم المنشآت الطبية والصحة النفسية، وتفتقر لمعايير مكافحة العدوى والاشتراطات البيئية، ما يعرض النزلاء لمخاطر صحية جسيمة.

من جانبه، أكد رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، هشام زكي، أن الوزارة اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لضمان سلامة المرضى، مشدداً على استمرار الحملات الرقابية للتأكد من التزام جميع المنشآت الطبية بالمعايير الصحية والقانونية المعتمدة.

