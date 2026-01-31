السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في مناطق متفرقة من إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن المملكة تجدد رفضها التام لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة، ووقوفها مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية وجهودها الأمنية في الحفاظ على سلامة أراضيها، معبرةً عن صادق تعازيها لأسر المتوفين، وللجمهورية الباكستانية حكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.