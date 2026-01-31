Icon

السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني

السبت ٣١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٣٥ مساءً
السعودية تدين وتستنكر الهجمات الإرهابية في إقليم بلوشستان الباكستاني
المواطن - واس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للهجمات الإرهابية التي نفذها انفصاليون في مناطق متفرقة من إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأفادت الوزارة في بيان لها بأن المملكة تجدد رفضها التام لكافة الأعمال الإرهابية والمتطرفة، ووقوفها مع الأشقاء في جمهورية باكستان الإسلامية وجهودها الأمنية في الحفاظ على سلامة أراضيها، معبرةً عن صادق تعازيها لأسر المتوفين، وللجمهورية الباكستانية حكومةً وشعبًا، مع تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

