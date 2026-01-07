سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم (13.600) سلة غذائية للأسر المتضررة في عدد من مديريات وادي وصحراء محافظة حضرموت، يستفيد منها (95.200) فرد، ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة في اليمن.

ويأتي هذا الدعم في إطار تعزيز الدور الإنساني والإغاثي للمملكة العربية السعودية، وتجسيدًا لثوابتها الراسخة في مدّ يد العون للشعب اليمني الشقيق.