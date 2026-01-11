Icon

حساب المواطن: بدء إيداع الدعم للدفعة 98 Icon الكليجا.. منتج تراثي يعزز السياحة والاقتصاد في منطقة القصيم Icon الأهلي يفوز على الأخدود في دوري روشن Icon صقارون مشاركون بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يكشفون المكاسب المالية الكبيرة Icon أمانة الرياض تطلق فعاليات كشتة الشتوية في 46 وجهة على مستوى المنطقة Icon السعودية تؤكد دعمها الكامل لسيادة الصومال الشقيقة ووحدة وسلامة أراضيها Icon العُلا تناقش إشكاليات السرد التاريخي في أمسية “الرواية التاريخية بين التخييل والواقع” Icon رئيس مجلس القيادة اليمني يعلن تشكيل لجنة عسكرية عليا تحت قيادة التحالف Icon أمريكا: مقتل 6 أشخاص في إطلاق نار شرق ولاية ميسيسيبي Icon الفتح يفوز على نيوم بهدفٍ نظيف في دوري روشن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
نصح بوضع لاصق طبي على الكاميرا الأمامية للهاتف

مسؤول أمني يحذر: لا تصطحبوا هواتفكم لغرفة النوم ودورة المياه

الأحد ١١ يناير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
مسؤول أمني يحذر: لا تصطحبوا هواتفكم لغرفة النوم ودورة المياه
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينصح معظم الخبراء على وجوب تجنب وضع الهاتف المحمول تحت الوسادة أو بالقرب من الشخص أثناء النوم، ووصف اللواء سمير المصري، مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، الهاتف المحمول بأنه “البصاص” و”القنبلة الموقوتة” التي يحملها كل شخص، مؤكداً أنه يمثل التهديد الأكبر للأمن القومي عالمياً وليس في مصر فقط.

وفي تصريحات متلفزة، مساء الخميس، حذر المصري من الاستسلام الكامل للهواتف الذكية، مشيراً إلى أن المواطنين يعتقدون أنهم يملكون العالم عبر هذا الجهاز، بينما في الحقيقة العالم هو من يملكهم.

قد يهمّك أيضاً
قضاء الأطفال وقتًا طويلًا أمام الشاشات يقلص تحصيلهم الدراسي

قضاء الأطفال وقتًا طويلًا أمام الشاشات يقلص تحصيلهم الدراسي

لا تسمحوا لأطفالكم بحمل الهواتف قبل سن 11 عامًا

لا تسمحوا لأطفالكم بحمل الهواتف قبل سن 11 عامًا

وأوضح أن الهواتف تنقل كل تفاصيل الحياة الخاصة، لدرجة أن البعض ينشر مواعيد تحركاته وبياناته الشخصية، مما يسهل استهدافه.

لا تصطحبوا هواتفكم لغرفة النوم ودورة المياه

قدم مساعد وزير الداخلية الأسبق نصيحة أمنية لكل أسرة مصرية بوضع لاصق طبي على الكاميرا الأمامية للهاتف، مبيناً أن الروابط المشبوهة تتيح للمخترقين تشغيل الكاميرات وتصوير ما يحدث داخل المنازل دون علم أصحابها، متسائلاً: “لماذا نصطحب الهواتف إلى غرف النوم ودورات المياه؟ احترموا خصوصية بيوتكم، فالهاتف يمكن أن يتحول إلى جاسوس يصور أدق تفاصيل حياتكم”.

وانتقد ظاهرة “المواطن الصحافي”، حيث أصبح كل من يحمل هاتفاً يعتبر نفسه صحافياً، ينشر ما يشاء دون مراعاة لقواعد التحرير أو ضوابط الأمن القومي، مؤكداً ضرورة وجود وعي مجتمعي يحكم ما يتم نشره وتداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود أعداء يتربصون بالدولة.

دعا إلى التعامل مع إدمان الهواتف المحمولة بنفس آليات التعامل مع إدمان المخدرات، كاشفاً أن بعض الدول مثل أميركا بدأت بالفعل في إنشاء مستشفيات متخصصة لعلاج هذا الإدمان، معلقاً: “جرب أن تسحب الهاتف من يد طفل عمره 5 سنوات لمدة ساعة، وستكتشف حجم الكارثة التي نعيشها”.

ووضع روشتة أمنية واجتماعية للسيطرة على هذا الخطر، تضمنت تحديد وقت التشغيل وضرورة تحديد ساعات معينة لاستخدام الأبناء للهواتف، فضلاً عن ضرورة الرقابة الأبوية ومتابعة كل ما ينشر في صفحات الأولاد والمواقع التي يرتادونها، علاوة على ضرورة تفعيل السيطرة التقنية عبر كلمات المرور والأرقام الكودية، وضرورة وجود وعي كامل بكيفية شحن الهاتف بعيداً عن الرأس أثناء النوم وتغطية الكاميرات.

وأكد أن الأمن المصري يقظ، والأجهزة الأمنية قادرة على تتبع كل من يحاول العبث بالأمن القومي أو استغلال التكنولوجيا للإضرار بالوطن، قائلاً: “لا تظن أنك محصن خلف هاتفك.. ستُجلب وتُحاسب على كل فعل ترتكبه”.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد