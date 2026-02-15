آلية إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار

أكدت شبكة إيجار أن المقابل المالي للعقد ملزم به المؤجر حيث أن المقابل المالي للعقود السكنية هي 125 ريال عن كل سنة والمقابل المالي للعقود التجارية 200 ريال عن السنة الأولى و400 ريال لباقي السنوات.

التجديد التلقائي لعقود الإيجار

وتابعت عبر منصة إكس أن العقود الإلكترونية السكنية والتجارية متجددة تلقائيًا، ويمكن إلغاء التجديد التلقائي ومهلة الإشعار في عدم رغبة التجديد التلقائي في جميع المدن هي قبل انتهاء العقد بمدة 60 يومًا.

ولفتت إلى أنه يتاح للطرفين في جميع مدن المملكة إلغاء التجديد التلقائي للعقد دون اشتراطات، وفقط يلتزم المؤجر في مدينة الرياض بشروط عدم رغبة تجديد العقد تلقائيًا.

خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية

كما أكدت الشبكة أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، تمثل إضافة نوعية تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق.

وأوضحت إيجار، أن الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، على أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار للمستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه.

وأضافت، أنه في حالة موافقة المستأجر، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد.

وأكدت أن الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات.