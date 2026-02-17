Icon

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١:١٥ مساءً
أمانة الرياض تعلن اكتمال الجاهزية في 3 مواقع لمراصد الأهلة استعدادًا لرؤية هلال رمضان
المواطن - واس

أنهت أمانة منطقة الرياض تطوير مراصد الأهلة في تمير وشقراء والحريق استعدادًا لشهر رمضان، ودعمًا لأعمال لجان الرصد، ورفعًا لجاهزية المواقع لاستقبال المختصين والمهتمين خلال تحرّي هلال الشهر الكريم.
وشملت الأعمال تجهيز الطرق المؤدية إلى مواقع الرصد بما يسهم في سهولة الوصول وانسيابية الحركة، إلى جانب صيانة المواقع والمرافق القائمة، وتهيئة ساحات الاستقبال والمواقف، ورفع معايير السلامة في محيط المراصد، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي للجان الرصد؛ بما يعزز كفاءة العمل الميداني ويهيئ بيئة تنظيمية متكاملة.

وتضم مراصد المنطقة عددًا من المواقع المعتمدة، من أبرزها مرصد تمير الذي افتتح مؤخرًا من قبل صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، كذلك مرصد شقراء، الذي يشكل موقعًا رسميًا لتحرّي الأهلة في المنطقة، إضافة إلى موقع الرصد في الحريق، وهو من المواقع التقليدية القائمة على الهضبة المرتفعة، واعتمد تاريخيًا على الرؤية المجرّدة.

وتأتي أعمال إعادة تأهيل المراصد ضمن حزمة تطوير شملت تحسين البنية التحتية المحيطة بالمواقع، ورفع كفاءة الخدمات المساندة، وتطوير عناصر الوصولية بما يواكب متطلبات اللجان المختصة ويعزز تنظيم الحضور في مواسم التحري.

وتعكس هذه الجهود حرص أمانة منطقة الرياض على دعم جهود المترائين وتعزيز جاهزية المرافق العامة وفق معايير تخطيطية وتنفيذية، انسجامًا مع رؤيتها في أن تكون أمانة رائدة لرياض مزدهرة ومستدامة ترتقي بجودة الحياة.

