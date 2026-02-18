الأرصاد: تنفيذ تمرين “رصد 11” لرفع الجاهزية في موسم رمضان

نفذ المركز الوطني للأرصاد بمقره الرئيس في محافظة جدة اليوم، تمرين “رصد 11″، بمشاركة 47 ممثلًا عن 25 جهة حكومية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ وذلك بهدف اختبار خطة الطوارئ التفصيلية لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1447هـ.

وجاء تنفيذ التمرين تتويجًا لورشة العمل التحضيرية التي أنهاها المركز مؤخرًا؛ ضمن جهوده المستمرة لرفع مستوى الجاهزية في التعامل مع الظواهر الجوية، وتعزيز التكامل والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية في بناء التمرين والتخطيط له لضمان الاستعداد الأمثل للموسم.

واعتمد التمرين على المحاكاة باستخدام أحدث التقنيات ضمن بيئة افتراضية، تحاكي واقع حالة جوية مؤثرة على المشاعر المقدسة والمدينة المنورة، مسلطًا الضوء على دور المركز ضمن خطة الطوارئ، والتحقق من جاهزية قنوات الاتصال، وضمان إرسال التقارير والإنذارات المبكرة في الوقت المناسب، بما يدعم اتخاذ القرار ويعزز سلامة الأرواح والممتلكات.

وخلص التمرين إلى عدد من التوصيات، أبرزها: التأكيد على أهمية اختبار توافق وبدائل قنوات الاتصال بشكل دوري لضمان وصول الإنذارات للمستفيدين دون انقطاع، إضافة إلى الاستمرار في رفع أقصى درجات الجاهزية والاستعداد لموسم رمضان المبارك.