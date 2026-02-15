رأس المال الجريء يعزز نمو الشركات الناشئة ويدعم تنويع اقتصاد المدينة المنورة التجارة تستدعي أكثر من 4 آلاف مركبة مازدا CX-90 لخلل فني الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات
حذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي من قطع المسيجات، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد مخالفة بيئية صريحة تستوجب العقوبات النظامية وفق اللوائح المعتمدة.
وأوضحت القوات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن عقوبة قطع المسيجات تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة جميع الأضرار الناتجة عن التعدي، إضافة إلى دفع التعويضات البيئية المقررة.
وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، مشددة على أن حماية المواقع المسيجة تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعزز جهود استدامة البيئة ومنع مظاهر التدهور البيئي.