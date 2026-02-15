Icon

الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ مساءً
الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات
المواطن - فريق التحرير

حذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي من قطع المسيجات، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد مخالفة بيئية صريحة تستوجب العقوبات النظامية وفق اللوائح المعتمدة.

غرامة قطع المسيجات

وأوضحت القوات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن عقوبة قطع المسيجات تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة جميع الأضرار الناتجة عن التعدي، إضافة إلى دفع التعويضات البيئية المقررة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، مشددة على أن حماية المواقع المسيجة تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعزز جهود استدامة البيئة ومنع مظاهر التدهور البيئي.

