الأمن البيئي: 100 ألف ريال غرامة قطع المسيجات

حذّرت القوات الخاصة للأمن البيئي من قطع المسيجات، مؤكدة أن هذا الفعل يُعد مخالفة بيئية صريحة تستوجب العقوبات النظامية وفق اللوائح المعتمدة.

غرامة قطع المسيجات

وأوضحت القوات، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن عقوبة قطع المسيجات تصل إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، مع إلزام المخالف بمعالجة جميع الأضرار الناتجة عن التعدي، إضافة إلى دفع التعويضات البيئية المقررة.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات البيئية، مشددة على أن حماية المواقع المسيجة تسهم في الحفاظ على الغطاء النباتي، وتعزز جهود استدامة البيئة ومنع مظاهر التدهور البيئي.