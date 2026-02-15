الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للدرعية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز محافظ الدرعية، في مقر المحافظة اليوم، بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن تركي نائب أمير منطقة الباحة، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين، أصحاب الفضيلة ورؤساء المراكز وممثلي الجهات الحكومية والأمنية بالمحافظة، وجمعًا من الأهالي، الذين هناؤا سموه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظًا للدرعية.



ورفع سمو محافظ الدرعية، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على هذه الثقة، سائلًا المولى -عز وجل- أن يكون عند حُسن الظن، وأن يوفقه لخدمة القيادة والوطن.



وأكد سموه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، والاهتمام المباشر بدعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في مختلف المجالات.

وأعرب الأمير راكان بن سلمان، عن شكره وتقديره للمهنئين على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله أن يديم على الوطن أمنه وازدهاره.