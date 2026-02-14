Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة "البوابات الإلكترونية اللاتلامسية" Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال

تستخدمها النساء في صناعة وإعداد المأكولات الشعبية قديمًا بالمنطقة

“الأواني المنزلية القديمة” بالباحة حاضرة في الذاكرة قبيل شهر رمضان

السبت ١٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٥:٤٩ مساءً
“الأواني المنزلية القديمة” بالباحة حاضرة في الذاكرة قبيل شهر رمضان
المواطن - واس

يستقبل أهالي منطقة الباحة شهر رمضان بكثير من البهجة والفرح، واستذكار عاداتهم الرمضانية ومن أبرزها الأواني المنزلية الفخارية التي تستخدمها النساء في صناعة وإعداد المأكولات الشعبية قديمًا بالمنطقة.

وتحمل الأواني بالباحة ملامح راسخة من التراث المحلي وتعكس هوية ثقافية تشكلت عبر تاريخ طويل من التعايش مع البيئة والطبيعة الزراعية التي ميزت المنطقة وأسهمت في تنوع الأواني التي ما زالت حاضرة في الذاكرة والوجدان.

وتشهد أسواق الباحة هذه الأيام، انتعاشًا وحركة كثيفة من قبل النساء اللاتي حرصن على اقتناء أوانٍ جديدة للمطبخ في رمضان، في الوقت الذي تبقى الأواني القديمة حبيسة المتاحف والعرض في المناسبات والفعاليات منها الفخارية، والنحاسية، والحجرية، التي تميزت بصلابتها وملاءمتها لإعداد الأكلات الشعبية كالعصيدة والدغابيس والخبزة على النار أو الجمر.


وتغيير الأواني المنزلية يعدّها الكثير من النساء عادة موسمية تسبق شهر رمضان، إذ يتفنن تجار الأواني في توفير مختلف الأواني بأشكالها المختلفة ذات الزخارف والرسومات التراثية والإسلامية المرتبطة بالشهر الكريم، وتجذب الزبائن وخاصة كبار السن والنساء، حيث تزين محلات بيع الأواني الفخارية الشعبية التي جنبات الطرق العامة بالمنطقة الكثافة الشرائية التي تجدها تلك الأواني من قبل أهالي وزوار المنطقة.

ووُثّقت عدد من الأواني المنزلية القديمة التي تعرض في متحف الأخوين بالباحة، وتجد إشادة وإعجاب من زواره بما يشهدونها من أوانٍ منزلية بمختلف أنواعها وأحجامها وطريقة صناعتها واستخدمها التي تعكس العمق الثقافي والتاريخي والتراثي للمنطقة.
يُذكر أن منطقة الباحة تزخرُ بتراثٍ عميقٍ يجمع بين التاريخ العريق والطبيعة الساحرة والإنسان المبدع، لتظلّ شاهدةً على هوية الباحة الأصيلة، المتوارثة جيلًا بعد جيل، وعلامةً بارزةً من علامات المنطقة الثقافية.

 

