الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي

نشرت الصين مجموعة من الأقمار الاصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي مشكلة كوكبة في المدار، بالتعاون مع شركاء عالميين.

وأوضح مختبر تشجيانغ الصيني أن مجموعة الكوكبة تمثل خطوة مهمة في بناء بنية تحتية فضائية مدعومة بالذكاء الاصطناعي؛ وذلك بهدف استكشاف الفضاء، والمدن الذكية، ومسوحات الموارد الطبيعية.

وأكد المختبر أن التجارب في المدار أثبتت قدرة الكوكبة على إنشاء شبكة عمل متكاملة، وإجراء عمليات الحوسبة، إلى جانب نشر نماذج الذكاء الاصطناعي، من بينها نموذج للاستشعار عن بُعد ونموذج فلكي زمني، ساعدت في مسح البنية التحتية والتعرف على المباني والجسور، وتصنيف انفجارات أشعة غاما بدقة 99%.

وأشار المختبر إلى أنه مع اكتمال نشر الكوكبة المخطط لها، التي ستضم أكثر من 1000 قمر اصطناعي، ستصل القدرة التشغيلية إلى نحو 100 كوينتليون عملية في الثانية، مع إمكانية معالجة جزء من البيانات في الفضاء وتسليمها مباشرة للمستخدمين.