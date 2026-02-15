المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا

برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447 حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
ينعقد يوم غدٍ الاثنين 28 شعبان 1447هـ الموافق 16 فبراير 2026م المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي تقيمه وزارة الإعلام بنسخته الثانية والثلاثين، بمدينة الرياض، مستضيفًا معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.
ومن المقرر أن يتناول معالي وزير البلديات والإسكان رحلة التحوّل في القطاع الثالث غير الربحي بمنظومة البلديات والإسكان، وسيتناول معالي وزير الإعلام أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، بينما سيكون حديث معالي رئيس “سدايا” عن البيانات والذكاء الاصطناعي في منصة إحسان، لتمكين العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.
ومن ثم يجيب أصحاب المعالي عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.
وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.