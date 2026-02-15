Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٧:٢٩ مساءً
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
المواطن - واس

ينعقد يوم غدٍ الاثنين 28 شعبان 1447هـ الموافق 16 فبراير 2026م المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي تقيمه وزارة الإعلام بنسخته الثانية والثلاثين، بمدينة الرياض، مستضيفًا معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

ومن المقرر أن يتناول معالي وزير البلديات والإسكان رحلة التحوّل في القطاع الثالث غير الربحي بمنظومة البلديات والإسكان، وسيتناول معالي وزير الإعلام أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، بينما سيكون حديث معالي رئيس “سدايا” عن البيانات والذكاء الاصطناعي في منصة إحسان، لتمكين العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك.

ومن ثم يجيب أصحاب المعالي عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.

وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

 

