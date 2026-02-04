المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض

وصل إلى الرياض، اليوم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا فهد الهذال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.