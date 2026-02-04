المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية وظائف شاغرة في شركة PARSONS وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز
وصل إلى الرياض، اليوم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.
وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا فهد الهذال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.
في زيارة رسمية للمملكة.. المستشار الألماني يصل إلى الرياض#المستشار_الألماني_في_الرياض pic.twitter.com/ljUSa8ac7V
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 4, 2026