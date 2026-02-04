Icon

وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS Icon فيصل بن فرحان يبحث المستجدات الإقليمية مع نظيره الإيراني Icon وظائف شاغرة لدى الخطوط القطرية Icon وظائف شاغرة في شركة PARSONS Icon وظائف شاغرة بـ فروع شركة معادن Icon وظائف إدارية شاغرة في شركة التنفيذي Icon شرطة الخرج تضبط شخصًا اعتدى على امرأة Icon ولي العهد يستقبل المستشار الألماني ويعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon السجن مدى الحياة لمتهم بمحاولة اغتيال دونالد ترمب Icon وزارة الإعلام توقع مذكرتَي تعاون مع دارة الملك عبدالعزيز Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

في مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض

الأربعاء ٤ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ مساءً
المستشار الألماني فريدريش ميرتس يصل إلى الرياض
المواطن - فريق التحرير

وصل إلى الرياض، اليوم، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية للمملكة.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين المنطقة، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان (الوزير المرافق)، والقائم بالأعمال بالإنابة في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا فهد الهذال، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة ميشائيل كيندسغراب، ومدير شرطة المنطقة المكلف اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

