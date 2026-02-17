Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بناسبة ذكرى استقلال بلادها

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١١:١٥ صباحاً
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة كوسوفا
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا عثماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

قد يهمّك أيضاً
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة فيوسا عثماني سادريو، رئيسة جمهورية كوسوفا، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية كوسوفا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بأمر الملك سلمان.. عبدالله بن أحمد المغلوث نائبًا لوزير الإعلام
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. عبدالله بن أحمد المغلوث...

السعودية اليوم
بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز البراهيم العيسى وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. منح أحمد بن عبدالعزيز...

السعودية اليوم
برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران 2026” الدولي أبريل القادم بالرياض
السعودية اليوم

برعاية الملك سلمان.. انطلاق مؤتمر “مستقبل الطيران...

السعودية اليوم
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
أخبار رئيسية

بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل...

أخبار رئيسية
بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من منصبه وتعيينه نائبًا لأمير منطقة الباحة
السعودية اليوم

بأمر الملك سلمان.. إعفاء محافظ الدرعية من...

السعودية اليوم
الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير العام للمباحث العامة من منصبه بناءً على طلبه
السعودية اليوم

الملك سلمان يأمر بإعفاء أحمد العيسى المدير...

السعودية اليوم
الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين بأوامر ملكية اليوم
أخبار رئيسية

الوجوه الجديدة في مفاصل الدولة.. صور المعيّنين...

أخبار رئيسية
الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الحاكمة العامة لكندا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يُعزيان الحاكمة العامة...

السعودية اليوم