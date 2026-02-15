الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جمهورية صربيا طيران ناس يحصل على شهادتي ISO للاستدامة البيئية والجودة في قطاع الطيران مساند: مدة الاستقدام أقصاها 90 يومًا من تاريخ دفع التكاليف والتعاقد الإحصاء: التضخم في السعودية يتباطأ إلى 1.8% عند أدنى مستوى أمانة جازان تجهز 27 سوقًا رمضانيًا لدعم الأسر المنتجة تنبيه من رياح نشطة على منطقة حائل تعليم مكة يعلن مواعيد بداية اليوم الدراسي خلال شهر رمضان السعودية رئيسًا للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.