الهلال يواصل صدارته بثنائية في شباك الاتفاق

واصل الهلال تمسكه بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعدما حسم مواجهته أمام ضيفه الاتفاق بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة (22).
وفرض الهلال أفضليته مبكرًا، وافتتح التسجيل عند الدقيقة (13) عن طريق اللاعب محمد كنو، وعزز الهلال تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة (31) عبر اللاعب سالم الدوسري، مؤكدًا تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، أحكم الهلال سيطرته على مجريات اللعب، محافظًا على تقدمه حتى صافرة النهاية.
وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (53) نقطة في صدارة الترتيب، وبقي الاتفاق عند (35) نقطة في المركز السادس.