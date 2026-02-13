Icon

قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة Icon الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة Icon الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية” Icon حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم Icon انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير Icon العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر Icon معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة Icon المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية Icon 4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال Icon

الهلال يواصل صدارته بثنائية في شباك الاتفاق

الجمعة ١٣ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٥ مساءً
الهلال يواصل صدارته بثنائية في شباك الاتفاق
المواطن - واس

واصل الهلال تمسكه بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، بعدما حسم مواجهته أمام ضيفه الاتفاق بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما اليوم، على ملعب المملكة أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة (22).

وفرض الهلال أفضليته مبكرًا، وافتتح التسجيل عند الدقيقة (13) عن طريق اللاعب محمد كنو، وعزز الهلال تقدمه بالهدف الثاني عند الدقيقة (31) عبر اللاعب سالم الدوسري، مؤكدًا تفوق فريقه قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أحكم الهلال سيطرته على مجريات اللعب، محافظًا على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع الهلال رصيده إلى (53) نقطة في صدارة الترتيب، وبقي الاتفاق عند (35) نقطة في المركز السادس.

