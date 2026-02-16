Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تقيمه وزارة الإعلام بنسخته الثانية والثلاثين بمدينة الرياض

اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإعلام ورئيس سدايا

الإثنين ١٦ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
اليوم.. المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإعلام ورئيس سدايا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

ينعقد اليوم الاثنين 28 شعبان 1447هـ الموافق 16 فبراير 2026م المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي تقيمه وزارة الإعلام بنسخته الثانية والثلاثين، بمدينة الرياض.

ويستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم، وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ ووزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي.

قد يهمّك أيضاً
المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزير الاستثمار

ومن المقرر أن يتناول وزير البلديات والإسكان رحلة التحوّل في القطاع الثالث غير الربحي بمنظومة البلديات والإسكان، وسيتناول معالي وزير الإعلام أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها، بينما سيكون حديث معالي رئيس “سدايا” عن البيانات والذكاء الاصطناعي في منصة إحسان، لتمكين العمل الخيري خلال شهر رمضان المبارك، ومن ثم يجيب أصحاب المعالي عن أسئلة الإعلاميين والصحفيين في المؤتمر.

وسيبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا
السعودية اليوم

المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان...

السعودية اليوم