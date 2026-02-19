Icon

بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

أخبار رئيسية
بناءً على ما عرضه ولي العهد.. الملك سلمان يوجه بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي

الخميس ١٩ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٤:٣٨ مساءً
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيّده الله-، بناءً على ما عرضه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة رمضان لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمّس احتياجات الأسر المستفيدة، وتأمين متطلباتهم خلال شهر رمضان.
ومن المنتظر إيداع مبالغ المعونة الكريمة التي تتضمن صرف (1000) ريال للعائل و(500) ريال للتابع في الحسابات البنكية للمستفيدين بشكل مباشر خلال الساعات المقبلة.
ورفع معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ـ حفظهما الله ـ على هذه اللفتة الكريمة تجاه مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان، داعيًا الله أن يحفظ القيادة الرشيدة، وأن يجزيها خيرًا على ما تقدمه من دعم وعناية بأبنائها المواطنين.

