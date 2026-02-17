تحذير من المرور بشأن القيادة غير الآمنة ومخاطر السرعة واستخدام الجوال.

جدّدت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر القيادة غير الآمنة، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق وتسهم في ارتفاع معدلات الحوادث الجسيمة، داعية قائدي المركبات إلى التقيد التام بأنظمة وإرشادات السلامة المرورية لضمان الوصول الآمن وتفادي النتائج الخطرة المترتبة على المخالفات.

وأوضح المرور السعودي، عبر منصاته التوعوية، أن مظاهر القيادة غير الآمنة تتجسد في عدد من السلوكيات الخاطئة، من أبرزها تجاوز السرعات المحددة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بما يسبب تشتت الانتباه، إضافة إلى عدم الالتزام بالمسارات المرورية.

كما شملت السلوكيات التي تم التنبيه عليها القيادة في حال الشعور بالتعب أو الإرهاق، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، وهي ممارسات ترفع من مستوى الخطورة وتضاعف احتمالية وقوع الحوادث.

وشددت الإدارة على أن هذه التجاوزات قد تقود إلى فقدان السيطرة على المركبة، وإرباك مستخدمي الطريق، وتعطيل الحركة المرورية، فضلاً عن الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عنها.

واختتمت الإدارة رسالتها التوعوية بعبارة: لتصل بأمان.. تجنّب القيادة غير الآمنة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المروري وحماية الأرواح والممتلكات.