Icon

رئيس وزراء السنغال يؤدي مناسك العمرة Icon وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية Icon وظائف شاغرة بـ شركة طيران أديل Icon وظائف شاغرة لدى وزارة الصناعة والثروة المعدنية Icon الشيخ بندر بليله يباشر مهام الفتوى بمكة المكرمة والمختار في المدينة المنورة Icon فيصل بن بندر يتفاعل مع العرضة السعودية بقصر الحكم احتفالًا بيوم التأسيس Icon فواز بن سلطان يستقبل المهنئين بمناسبة تعيينه محافظًا للطائف Icon الصحفي والإعلامي عبدالله القبيع في ذمة الله Icon وظائف شاغرة في هيئة الطيران المدني Icon رياح نشطة على الشمالية حتى الصباح  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تحذير من المرور بشأن القيادة غير الآمنة ومخاطر السرعة واستخدام الجوال.

الثلاثاء ١٧ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٧ صباحاً
تحذير من المرور بشأن القيادة غير الآمنة ومخاطر السرعة واستخدام الجوال.
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

جدّدت الإدارة العامة للمرور تحذيرها من مخاطر القيادة غير الآمنة، مؤكدة أنها تمثل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق وتسهم في ارتفاع معدلات الحوادث الجسيمة، داعية قائدي المركبات إلى التقيد التام بأنظمة وإرشادات السلامة المرورية لضمان الوصول الآمن وتفادي النتائج الخطرة المترتبة على المخالفات.

وأوضح المرور السعودي، عبر منصاته التوعوية، أن مظاهر القيادة غير الآمنة تتجسد في عدد من السلوكيات الخاطئة، من أبرزها تجاوز السرعات المحددة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بما يسبب تشتت الانتباه، إضافة إلى عدم الالتزام بالمسارات المرورية.

قد يهمّك أيضاً
المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في المركبة

المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في المركبة

بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة

بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة

كما شملت السلوكيات التي تم التنبيه عليها القيادة في حال الشعور بالتعب أو الإرهاق، وعدم ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، والانشغال بغير الطريق، وهي ممارسات ترفع من مستوى الخطورة وتضاعف احتمالية وقوع الحوادث.

وشددت الإدارة على أن هذه التجاوزات قد تقود إلى فقدان السيطرة على المركبة، وإرباك مستخدمي الطريق، وتعطيل الحركة المرورية، فضلاً عن الخسائر البشرية والمادية التي قد تنجم عنها.

واختتمت الإدارة رسالتها التوعوية بعبارة: لتصل بأمان.. تجنّب القيادة غير الآمنة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي المروري وحماية الأرواح والممتلكات.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة
السعودية اليوم

بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور...

السعودية اليوم
المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك المركبة مفتوحة وفي وضع التشغيل
السعودية اليوم

المرور: غرامة تصل إلى 150 ريالًا لترك...

السعودية اليوم
المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في المركبة
السعودية اليوم

المرور السعودي يحذر من وضع حواجز في...

السعودية اليوم