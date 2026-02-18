Icon

شملت الاستعدادات رفع كفاءة شبكات الأنفاق بطول 22,515 مترًا طوليًا

تشغيل وصيانة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع شهر رمضان

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٣:٥١ مساءً
تشغيل وصيانة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة في العاصمة المقدسة بالتزامن مع شهر رمضان
المواطن - واس

رفعت وزارة البلديات والإسكان مستوى جاهزية منظومة خدماتها البلدية في العاصمة المقدسة لموسم رمضان والعمرة لعام 1447هـ، عبر خطط تشغيلية وخدمية متكاملة تنفّذها الوزارة ممثّلة في أمانة العاصمة المقدسة.

وفي جانب البنية التحتية شملت الاستعدادات رفع كفاءة شبكات الأنفاق بطول 22,515 مترًا طوليًا، إضافة إلى 6,000 متر طولي لأنفاق الخدمات، فضلًا عن صيانة وتهيئة 16 جسرًا و8 طرق رئيسة، بما يدعم انسيابية الحركة المرورية وسهولة تنقّل المشاة في العاصمة المقدسة، خصوصًا خلال أوقات الذروة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي القوى العاملة المسخّرة ضمن خطط الجاهزية بلغ 13,549 عاملًا، مدعومين بـ912 معدّة وآلية، إضافة إلى توفير أكثر من 47,900 حاوية نفايات في مختلف المواقع، بما يسهم في تكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي على مدار الساعة.

وبيّنت أن خطط الجاهزية ركّزت على المنطقة المركزية بوصفها الأعلى كثافة، إذ جرى دعمها بأكثر من 2,100 كادر بشري، وتسخير ما يزيد عن 430 معدّة وآلية، إلى جانب توفير 367 حاوية نفايات، بما يرفع كفاءة الأعمال الميدانية خلال أوقات الذروة.

وأكدت الوزارة استمرار متابعة الجاهزية التشغيلية ميدانيًا خلال شهر رمضان، بما يضمن استدامة كفاءة الخدمات البلدية ورفع مستوى الاعتمادية التشغيلية في العاصمة المقدسة.

