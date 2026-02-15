حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان 

تشهد مكة المكرمة هذه الأيام حركة اقتصادية نشطة ومتنامية، تزامنًا مع الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك 1447هـ، إذ تتسارع وتيرة الإقبال على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الفندقية، في مشهد يعكس المكانة الدينية والاقتصادية للعاصمة المقدسة خلال المواسم الإيمانية.

ورصدت “واس” خلال جولة ميدانية انتعاشًا ملحوظًا في قطاعي التجزئة والمواد الغذائية، مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية والتمور والمشروبات الرمضانية، إلى جانب مستلزمات الضيافة والزينة الرمضانية.

وشهدت الأسواق الشعبية والمجمعات الحديثة حركة شرائية نشطة من الأهالي والمقيمين والزوار، في ظل العروض الترويجية التي أطلقتها العديد من المنشآت التجارية تحفيزًا للمستهلكين.

الحجوزات المبكرة بالفنادق

وفي القطاع الفندقي، ارتفعت معدلات الحجوزات المبكرة في الفنادق والشقق المخدومة، خاصة في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام، مع توقعات بزيادة الإشغال خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، مدفوعة بتوافد المعتمرين والزوار من داخل المملكة وخارجها لأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام.

ونشطت حركة النقل والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تكثيف الاستعدادات من الجهات المعنية لضمان انسيابية الحركة المرورية وسهولة وصول قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب تعزيز الجاهزية الصحية والرقابية لمتابعة سلامة الأغذية وجودة الخدمات المقدمة. ويمثل شهر رمضان المبارك أحد أهم المواسم السنوية من حيث حجم المبيعات، وما ينتج عنه من توفير خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

فيما تشهد مكة المكرمة في هذا التوقيت من كل عام دورة اقتصادية موسمية متكاملة، تسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز النشاط التجاري.

جولات رقابية

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة تكثيف جولاتها الرقابية على الأسواق والمحال التجارية في نطاق العاصمة المقدسة، ضمن خطتها الميدانية الرامية إلى تعزيز الامتثال للاشتراطات الصحية والبلدية، وضمان سلامة المنتجات المعروضة، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار.

وأوضحت أن الفرق الرقابية نفذت جولات مكثفة شملت أسواق النفع العام، والمراكز التجارية، ومحال بيع المواد الغذائية، والمطابخ والمطاعم، للتحقق من صلاحية المواد الغذائية، وطرق التخزين، وسلامة أدوات التحضير، إضافة إلى التأكد من التزام المنشآت باللوائح والأنظمة المعتمدة، مؤكدةً استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، خاصة في المواسم التي تشهد كثافة في الحركة التجارية.

وشددت الأمانة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنواتها الرسمية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية، وتحقيق أعلى معايير السلامة والصحة العامة، بما يواكب مكانة مكة المكرمة بصفتها وجهة دينية يقصدها الملايين من داخل المملكة وخارجها.

ويعكس هذا الحراك الاقتصادي المتصاعد حيوية السوق المكي وقدرته على التفاعل مع المواسم الدينية الكبرى، بما يعزز مكانة مكة المكرمة مركزًا روحانيًا واقتصاديًا نابضًا بالحياة، ومقصدًا عالميًا للمسلمين خلال شهر رمضان المبارك.