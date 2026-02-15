رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة

حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447
وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، والوفد المرافق له.
وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، ونائب أمين جدة المهندس على القرني, ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير السنغال لدى المملكة بيرام إمبانيك ديانج, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.