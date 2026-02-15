رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة

وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، ونائب أمين جدة المهندس على القرني, ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير السنغال لدى المملكة بيرام إمبانيك ديانج, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.