Icon

حراك اقتصادي متصاعد في مكة المكرمة قبيل حلول شهر رمضان  Icon الدفاع المدني بالرياض يباشر حريقًا محدودًا في أرض مسورة ولا إصابات Icon سماحة المفتي: الحملة الوطنية للعمل الخيري امتداد لنهج القيادة في دعم البر والإحسان Icon المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيرَيْ البلديات والإسكان والإعلام ورئيس سدايا غدًا Icon برنامج حساب المواطن يبيّن ضوابط تسجيل المتزوجة وإجراءات إثبات الحالة Icon طريقة حساب الأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات Icon حركة شرائية نشطة في أسواق نجران مع قرب حلول شهر رمضان Icon العنود الخيرية: 1.2 مليار ريال إنفاقًا تنمويًا وماجستير الاقتصاد الاجتماعي ينطلق 2026 Icon طقس رمضان 1447.. حرارة أعلى قليلًا وأمطار خفيفة على مكة المكرمة والمدينة المنورة Icon هيئة العناية بالحرمين تعلن جاهزية خطتها التشغيلية المتكاملة لموسم رمضان 1447 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة

الأحد ١٥ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ٨:٤٧ مساءً
رئيس وزراء السنغال يصل إلى جدة
المواطن - واس

وصل إلى جدة اليوم دولة رئيس وزراء السنغال عثمان سونكو، والوفد المرافق له.

وكان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، ونائب أمين جدة المهندس على القرني, ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، وسفير السنغال لدى المملكة بيرام إمبانيك ديانج, ومدير المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد