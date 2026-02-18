Icon

رياح شديدة على منطقة حائل

الأربعاء ١٨ فبراير ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٢١ مساءً
رياح شديدة على منطقة حائل
المواطن - فريق التحرير

نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على ‏منطقة ‏حائل اليوم، تشمل ‏المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.

وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.

