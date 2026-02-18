رياح شديدة على منطقة حائل سفارة السعودية في مصر تُنفّذ إخلاءً طبيًا لمواطنين حالتهما حرجة إلى المملكة زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب إندونيسيا 941 جولة ميدانية و65 ألف طن نفايات ضمن خطة أمانة المدينة المنورة في رمضان مع إشراقة أول أيام رمضان.. الطائفون حول الكعبة وسط أجواء آمنة ومطمئنة الذهب اليوم الأربعاء يرتفع بدعم من مشتريات بعد هبوط حاد النفط يتراجع 2% الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس جامبيا إعادة انتخاب تاكايتشي رئيسة لوزراء اليابان بعد فوز حزبها بالانتخابات وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والجمارك
نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هبوب رياح شديدة على منطقة حائل اليوم، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة؛ تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، ورياحٍ تصل سرعتها إلى (40 – 49) كلم/ساعة.
وبيَّن أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة السادسة مساءً.